Союзные силы предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр и высадиться в Запорожье | 360°

Важное 12 октября 2022, 11:46 Поделиться Telegram

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Viber Союзные силы предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр и высадиться в Запорожье Врио губернатора Балицкий: ВСУ при попытке форсировать Днепр потеряли около 30 человек РИА Новости

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Союзные силы предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр и высадиться в Запорожской области. Украинские военные потеряли около 30 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона Евгения Балицкого.

По словам Балицкого, порядка 30 диверсантов были ликвидированы, большинство лодок потоплены.

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«Большинство из лодок были ночью потоплены, порядка 30 человек [убитыми] насчитали», — сказал он.

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Врио губернатора отметил, что оставшаяся часть боевиков развернулась и пошла назад.

Власти Запорожской области рассказали о регулярных набегах украинских диверсантов. Военные рассказали, что такие нападения со стороны Украины происходят почти каждый день. Подразделения Вооруженных сил Украины используют мины, чтобы отыскать слабые места.

В начале октября Украина продолжила запрещать проезд автомобилей в освобожденную часть Запорожья.

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