Украина продолжила запрещать проезд автомобилей в освобожденную часть Запорожья | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 16:07 Поделиться Telegram

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Viber Украина продолжила запрещать проезд автомобилей в освобожденную часть Запорожья Врио губернатора Запорожья Балицкий: Украина закрыла проезд через КПП в область РИА «Новости»

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Украина держит закрытым проезд через КПП «Васильевка» на освобожденную часть Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире программы «Соловьев — Live».

«Люди пытаются проехать, но пока Украина не пропускает. С нашей стороны ограничений нет, хотя людей едет туда крайне мало», — сказал он.

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Балицкий утверждает, что решение о возможности открытия КПП принимается на самом верху киевской власти. Он добавил, что многие сейчас боятся ехать через «Васильевку» после обстрела ВСУ автоколонны в конце сентября, жертвами тогда стали 30 человек.

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Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке закрыла въезд на освобожденную часть Запорожской области через свой КПП. Евгений Балицкий тогда назвал это прямым нарушением прав людей путем ограничения их передвижения и свободы. Он также допустил, что со стороны Украины «готовится такая же трагедия, что произошла 30 сентября».

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