«Устали сидеть на месте». Российские военные подготовились к наступлению в Запорожской области | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 08:14 Поделиться Telegram

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Viber «Устали сидеть на месте». Российские военные подготовились к наступлению в Запорожской области РИА «Новости»: военнослужащие ЮВО в Запорожской области подготовились к наступлению

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Бойцы Южного военного округа подготовили линии обороны в Запорожской области и готовы идти вперед. Военнослужащий на линии соприкосновения между городами Пологи и Орехов рассказал РИА «Новости», что армия ждет приказа командования.

Украинские военные, по его словам, регулярно прощупывают линию обороны и ищут слабые точки. Они устраивают нападения почти каждый день, используя мины калибром 120 миллиметров и больше. Однако российские военные хорошо подготовились — привезли буржуйки, запаслись углем и дровами, выкопали блиндажи.

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«Практически на все 100% готовы идти в наступление. Ребята устали сидеть на месте и хотят все идти вперед», — заявил военный.

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На Запорожском направлении они оборудовали несколько линий обороны. Благодаря высокотехнологичным средствам разведки военнослужащие контролируют этот участок фронта круглосуточно. При необходимости артиллерийские подразделения вместе с разведгруппами наносят удары по огневым позициям Вооруженных сил Украины.

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