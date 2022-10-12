Власти Запорожской области рассказали о регулярных набегах украинских диверсантов | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 11:33 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожской области рассказали о регулярных набегах украинских диверсантов Глава Запорожской области Балицкий сообщил о попытках диверсантов с Украины прорваться РИА Новости

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Диверсионно-разведывательные группы с Украины пытаются пробраться на территорию Запорожской области, однако российские войска их останавливают. Глава областной администрации Евгений Балицкий рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщил ТАСС.

«Диверсионные группы пытаются проникнуть, наши войска дают им отпор», — сказал он.

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О том, что украинские диверсанты активизировались, также рассказал во вторник член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Особенно много попыток прощупать оборону на участке Орехов — Гуляй Поле. Он сообщил о как минимум семи случаях, когда диверсанты пытались перейти линию фронта.

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Военные рассказали, что такие нападения со стороны Украины происходят почти каждый день. Подразделения Вооруженных сил Украины используют мины, чтобы отыскать слабые места. Однако российские военнослужащие выкопали блиндажи, запаслись углем и дровами, выстроили несколько линий обороны. Они ждут приказа, чтобы пойти в наступление.

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