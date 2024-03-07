Спецоперация 07 марта 2024, 10:18 Следующему контрнаступлению ВСУ предрекли итог предыдущего Депутат Ивлев: следующее контрнаступление ВСУ закончится так же, как прошлое Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/globallookpress

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Следующее контрнаступление ВСУ, скорее всего, закончится так же плачевно, как и предыдущее. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего», — считает он.

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Ранее депутат от Крыма Михаил Шеремет предположил, что новое контрнаступление станет для ВСУ концом, и посетовал на то, что жизнь ничему не научила «украинских самодуров».

От новой попытки наступления ВСУ предостерег и бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он подчеркнул, что украинская армия не сможет противостоять мощи российских войск.

Западные СМИ отметили, что ВСУ уже сейчас находятся в тупике из-за неудачного летнего контрнаступления и нехватки боеприпасов, которые приходится распределять на линии боевого соприкосновения. Отмечалось, что зависимость Украины от помощи партнеров приводит к новым и новым поражениям.