07 марта 2024, 10:18
Следующему контрнаступлению ВСУ предрекли итог предыдущего
Депутат Ивлев: следующее контрнаступление ВСУ закончится так же, как прошлое
Следующее контрнаступление ВСУ, скорее всего, закончится так же плачевно, как и предыдущее. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего», — считает он.
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Ранее депутат от Крыма Михаил Шеремет предположил, что новое контрнаступление станет для ВСУ концом, и посетовал на то, что жизнь ничему не научила «украинских самодуров».
От новой попытки наступления ВСУ предостерег и бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он подчеркнул, что украинская армия не сможет противостоять мощи российских войск.
Западные СМИ отметили, что ВСУ уже сейчас находятся в тупике из-за неудачного летнего контрнаступления и нехватки боеприпасов, которые приходится распределять на линии боевого соприкосновения. Отмечалось, что зависимость Украины от помощи партнеров приводит к новым и новым поражениям.
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