29 февраля 2024, 07:23
Американский разведчик предостерег ВСУ от нового наступления
Риттер: ВСУ не смогут перейти в наступление из-за натиска ВС России
Украинская армия не сумеет провести новое контрнаступление из-за неспособности противостоять мощи российских сил на поле боя. Об этом в эфире YouTube-канала Redacted заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Новая попытка контрнаступления ВСУ станет такой же успешной, как и прошлая. А это значит, что технику уничтожат, а люди попадут в плен, получат ранения или погибнут», — сказал он.
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Военный отметил, что в ходе массированной летней атаки бойцы ВСУ не совершили значимых территориальных приобретений, не сумев пройти даже первую линию обороны.
«Если Зеленский что-то обещает, не факт, что на самом деле все так и случится. Российская армия хорошо перехватывает движение противника. У ВСУ ничего не осталось, чтобы суметь противостоять удару», — заключил Риттер.
Ранее западные СМИ сообщили, что украинская армия находится в тупике из-за сокращения поставок снарядов от союзников.
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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