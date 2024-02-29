Мир 29 февраля 2024, 07:23 Американский разведчик предостерег ВСУ от нового наступления Риттер: ВСУ не смогут перейти в наступление из-за натиска ВС России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская армия не сумеет провести новое контрнаступление из-за неспособности противостоять мощи российских сил на поле боя. Об этом в эфире YouTube-канала Redacted заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Новая попытка контрнаступления ВСУ станет такой же успешной, как и прошлая. А это значит, что технику уничтожат, а люди попадут в плен, получат ранения или погибнут», — сказал он.

Реклама

Военный отметил, что в ходе массированной летней атаки бойцы ВСУ не совершили значимых территориальных приобретений, не сумев пройти даже первую линию обороны.

«Если Зеленский что-то обещает, не факт, что на самом деле все так и случится. Российская армия хорошо перехватывает движение противника. У ВСУ ничего не осталось, чтобы суметь противостоять удару», — заключил Риттер.

Ранее западные СМИ сообщили, что украинская армия находится в тупике из-за сокращения поставок снарядов от союзников.