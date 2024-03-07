Общество 07 марта 2024, 01:59 Новое украинское контрнаступление в Госдуме назвали суицидом Депутат ГД Шеремет: новое контрнаступление будет суицидом для армии Украины РИА «Новости»

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление ВСУ станет для украинской армии самоубийством. Его слова передало РИА «Новости».

«Жаль, что жизнь ничему не учит украинских самодуров. Новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом», — сказал он.

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Шеремет отметил, что контрнаступление Украины завершится криками и воплями солдат ВСУ: «А нас за что?».

Ранее в газете The New York Times написали, что украинские войска отличились удивительно слабой обороной, из-за чего российская армия быстро продвинулась на запад Украины. Также этому способствовало сокращение западных поставок оружия и дефицит снарядов у ВСУ.

Как отмечал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен, украинский глава Владимир Зеленский находится на грани отчаяния. Его могут эвакуировать из Киева во Львов в связи с удручающей обстановкой на поле боя.