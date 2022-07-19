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    19 июля 2022, 09:57

    Следователи не нашли признаков авиаудара по драмтеатру Мариуполя

    Генпрокуратура ДНР: в драмтеатре Мариуполя взорвалось безоболочное устройство

    Екатерина Виславская

    Специалисты обследовали драмтеатр Мариуполя и выяснили, что в марте в нем сработало безоболочное взрывное устройство. Они не нашли в здании поражающих элементов и других улик в пользу версии об авиаударе, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре ДНР.

    Следователи не нашли признаков авиаудара по драмтеатру Мариуполя

    «В ходе разбора завалов не были обнаружены поражающие элементы, части авиабомбы, снаряда, других боеприпасов. Вероятнее всего, произошел взрыв безоболочного взрывного устройства», — рассказали в ведомстве.

    Свидетели рассказали, что незадолго до взрыва люди в военной форме заносили в театр ящики. Следователи предположили, что именно они могли сдетонировать.

    Взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел 16 марта. При разборе завалов в нем нашли останки 14 человек. Мирные жители к моменту взрыва ушли из здания. Там находились украинские военные, которые оборудовали огневые точки.