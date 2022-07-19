Следователи не нашли признаков авиаудара по драмтеатру Мариуполя

Специалисты обследовали драмтеатр Мариуполя и выяснили, что в марте в нем сработало безоболочное взрывное устройство. Они не нашли в здании поражающих элементов и других улик в пользу версии об авиаударе, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре ДНР.

«В ходе разбора завалов не были обнаружены поражающие элементы, части авиабомбы, снаряда, других боеприпасов. Вероятнее всего, произошел взрыв безоболочного взрывного устройства», — рассказали в ведомстве.

Свидетели рассказали, что незадолго до взрыва люди в военной форме заносили в театр ящики. Следователи предположили, что именно они могли сдетонировать.

Взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел 16 марта. При разборе завалов в нем нашли останки 14 человек. Мирные жители к моменту взрыва ушли из здания. Там находились украинские военные, которые оборудовали огневые точки.