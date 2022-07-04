Следком изучит документы о действиях иностранных наемников на Украине

Следственный комитет России изучит обнаруженные в Северодонецке и Лисичанске документы о действиях иностранных наемников на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, документы содержат сведения о роли иностранных наемников в боевых действиях, планировании ими фортификации украинских войск в указанных городах.

Посол Сирии в РФ Риад Хаддад сказал, что западные страны и Турция отправили на Украину боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ*.

Также представитель МВД ЛНР Виталий Киселев сообщал, что вооруженные силы республики задержали под Лисичанском свыше 10 иностранных наемников, которые пытались бежать из окруженного города.

Российские войска и подразделения Народной милиции 3 июля полностью очистили Лисичанск от националистов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.