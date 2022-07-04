Западные страны и Турция отправили на Украину боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом ТАСС сообщил посол Сирии в РФ Риад Хаддад.

По его словам, эти группировки используются западными странами против мирных народов.

«Из-за этого Украина станет центром скопления наемников и террористов, что скажется на безопасности во всем мире. Мы не удивлены этим шагом со стороны Запада, США и Турции», — заявил дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщала, что власти Украины привлекли для ведения боевых действий боевиков ИГ* и беженцев из Афганистана.

Ранее сообщалось, что украинские военные убивали наемников в Северодонецке и Лисичанске, чтобы они не выдали секретные данные о действии иностранной разведки в Донбассе.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.