Власти ЛНР сообщили о задержании под Лисичанском иностранных наемников
МВД ЛНР: под Лисичанском задержали 12 иностранных наемников
Силы ЛНР задержали под Лисичанском свыше 10 иностранных наемников, которые пытались бежать из окруженного города. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники», — сказал Киселев ТАСС.
Также они участвовали в боях в Северодонецке и Рубежном. По словам представителя МВД республики, воюющие в Донбассе на стороне украинских сил иностранные наемники не получат статус военнопленных в ЛНР.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил, что ночью несколько колонн украинских военных пытались выйти из района Лисичанска. Военно-космические силы России уничтожили часть из них.