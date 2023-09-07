Спецоперация 07 сентября 2023, 07:25 Скопление сил ВСУ заметили в Часовом Яре и Богдановке Российский разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ в Часовом Яре Министерство обороны Украины

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В подконтрольных Украине населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском наблюдается скопление сил ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, входящей в состав Южной группировки войск.

Собеседник агентства добавил, что в Часовом Яре и Богдановке происходит ротация украинских сил. Оттуда везут боеприпасы к позициям у линии боевого соприкосновения.

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Часов Яр располагается примерно в 20 километрах к юго-востоку от Краматорска, на западе от Артемовска. Американские СМИ еще в мае предрекали ВСУ потерю Часова Яра после освобождения Артемовска российскими войсками. Летом обстановка в городе была тяжелой — местные власти отмечали, что в последние месяцы она лишь ухудшается.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов посоветовал украинцам попросить о российском гражданстве, чтобы не погибнуть в зоне СВО. Он отметил, что украинцы не нужны никому кроме России.