Спецоперация 06 сентября 2023, 12:27 Украинцам посоветовали попроситься в Россию, пока их не «могилизовали» Алаудинов призвал украинцев просить гражданство РФ, пока их не «могилизовали» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинцам нужно попросить российское гражданство, чтобы избежать гибели в зоне боевых действий. С таким призывом выступил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего второго армейского корпуса ВС России Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

Командир «Ахмата» обратился к украинцам и отметил, что они не нужны никому, кроме России. Запад решил отправить жителей Украины на утилизацию и в этом лесу они стали добычей, а не хозяевами, указал Алаудинов.

Реклама

Битва до последнего украинца нужна не России, а хозяевам киевского режима, обратил внимание заместитель командующего второго армейского корпуса. Российская сторона, наоборот, советует гражданам Украины остаться в живых, подчеркнул командир «Ахмата».

«Принимайте свое решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют. Россия — это наш общий дом, где в конечном итоге вы останетесь живы», — написал Алаудинов.

Он призвал украинцев обращаться в российские посольства и просить гражданство РФ. Командир спецназа посоветовал жителям Украины отказаться от своего «сатанистского государства», пока Россия не наведет там порядок до конца.

О желании получить российское гражданство уже заявляла бывшая военнослужащая ВСУ, переехавшая к родственникам в ДНР. Женщина добиралась до близких через Германию и Грузию. Она посоветовала соотечественникам, думающим о переезде в Россию, не сомневаться в себе.