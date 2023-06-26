26 июня 2023, 11:22
«С каждым днем становится все тяжелее». В Часове Яре рассказали об обстановке
Pais: власти Часова Яра заявили, что обстановка в городе стала тяжелее
Обстановка в Часове Яре сложная и ухудшается день ото дня. Такое заявление сделал начальник городской военной администрации Сергей Чаус в беседе с испанской газетой Pais.
«В последние месяцы ситуация с каждым днем становится все тяжелее», — сказал он.
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Часов Яр расположен примерно в 20 километрах к юго-востоку от Краматорска и находится с западной стороны от Артемовска, который в мае полностью освободили российские войска.
Американские журналисты предупреждали ВСУ о перспективе потерять Часов Яр, куда отступили украинские боевики. Командованию украинской армии советовали начать отведение сил.
Ранее Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад боеприпасов бригады территориальной обороны в районе Часова Яра. Из города ВСУ продолжают пытаться наносить удары по Артемовску.
Специальная военная операция РФ на Украине
Часов Яр
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