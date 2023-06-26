Спецоперация 26 июня 2023, 11:22 «С каждым днем становится все тяжелее». В Часове Яре рассказали об обстановке Pais: власти Часова Яра заявили, что обстановка в городе стала тяжелее РИА «Новости»

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Обстановка в Часове Яре сложная и ухудшается день ото дня. Такое заявление сделал начальник городской военной администрации Сергей Чаус в беседе с испанской газетой Pais.

«В последние месяцы ситуация с каждым днем становится все тяжелее», — сказал он.

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Часов Яр расположен примерно в 20 километрах к юго-востоку от Краматорска и находится с западной стороны от Артемовска, который в мае полностью освободили российские войска.

Американские журналисты предупреждали ВСУ о перспективе потерять Часов Яр, куда отступили украинские боевики. Командованию украинской армии советовали начать отведение сил.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад боеприпасов бригады территориальной обороны в районе Часова Яра. Из города ВСУ продолжают пытаться наносить удары по Артемовску.