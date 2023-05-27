Спецоперация 27 мая 2023, 19:11 Украине предрекли потерю Часова Яра после освобождения Артемовска MWM: освобождение Артемовска открыло дорогу российской армии на Часов Яр РИА «Новости»

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Командованию ВСУ необходимо начать отведение сил от Часова Яра — города, расположенного рядом с перешедшим под контроль России Артемовском. Об этом со ссылкой на военных аналитиков сообщило американское издание Military Watch Magazine.

Авторы напомнили, что российские войска освободили Артемовск и полностью его зачистили от присутствия украинских войск за семь месяцев интенсивных боев. Город может стать огневой точкой для нанесения ударов по крупным агломерациям — Краматорску и Славянску.

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Но самым реальным продолжением опрошенные аналитики назвали наступление на Часов Яр, откуда украинские войска получали регулярное пополнение во время боев в Артемовске.

В подтверждение своих слов эксперты привели слова президента Украины Владимира Зеленского, который предупреждал, что взятие Артемовска откроет российским силам новые пути на Донецком направлении.

По мнению военного эксперта Виталия Киселева, безвозвратные потери украинских войск во время боев за Артемовск и Соледар составили от 35 до 40 тысяч человек. Его оценка близка к данным, которые предоставил российский предприниматель Евгений Пригожин, заявивший о 50 тысячах убитых и 70 раненых украинских военных.

Министерство обороны России объявило о полном освобождении Артемовска в конце прошлой недели. Основными силами операции стали отряды частной военной компании «Вагнер» при поддержке авиации и артиллерии.