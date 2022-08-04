Российская система ПВО отразила удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне

Российская система ПВО отразила новую попытку ВСУ нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов подчеркнул, что попытки украинских военных обстрелять мост ни к чему не привели, написал ТАСС.

«Все отразила система ПВО. По мосту вообще ничего не прилетело, все это фейки», — сказал замглавы ВГА.

В июле украинские военные выпустили по мосту шесть ракет, пять из которых перехватила система ПВО. Вскоре ВСУ выпустили по нему сразу 12 ракет из систем HIMARS. Стремоусов тогда заявил, что власти усилят группировку сил противовоздушной обороны и переведут их на повышенный режим работы в ночное время, когда обстрелы особенно сильны.

Антоновский мост через Днепр связывает город Херсон с областью. Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что переправу восстановят на следующей неделе. По его словам, работы будет проводить компания, которая строила Крымский мост через Керченский пролив.