Спецоперация 12 января 2023, 17:47 Расчеты РСЗО «Град» Вооруженных сил России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ Минобороны показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации Пресс-служба Минобороны

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Артиллерийские подразделения ВС России продолжают выполнять огневые задачи по поражению позиций противника в зоне спецоперации. Очередной удар реактивной установкой «Град» показало Минобороны РФ.

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«Артиллеристы навели установку „Град“ по разведывательным данным, полученным от беспилотной авиации. В ходе ракетных ударов уничтожены склады с боеприпасами ВСУ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что в рамках спецоперации артиллеристы уничтожают военные объекты на территории Украины. В их числе склады с боеприпасами, пункты управления и оборонительные сооружения.

Ранее Уралвагонзавод успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв» для нужд ВС России, в рамках гособоронзаказа. Танки оснастили современной аппаратурой и средствами связи, поставили более мощный двигатель, установили новую пушку, башню.

В декабре первую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв» получило танковое соединение Центрального военного округа. В Ростехе «Прорыв» назвали самыми современными танками на вооружении российской армии.