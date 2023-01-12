Эксклюзив 12 января 2023, 17:17 «Пощады не будет». Украинских военных не выпустят из намечающегося окружения Военный эксперт Михайлов: в феврале станет известно о реальном положении ВСУ РИА «Новости»

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Минобороны отчиталось о ходе специальной военной операции на 12 января. Генерал Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга сообщил об очередных потерях ВСУ — как живой силы, так и военной техники. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил успехи российских войск в Купянском и Краснолиманском направлениях.

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Далее — прямая речь.

Купянск будет возвращен

Из сегодняшнего брифинга генерала Конашенкова сложно что-то выделить. Я бы отметил успешные наступления российских войск на Купянском и Краснолиманском направлениях. Благодаря контрнаступательным боевым действиям российских подразделений уничтожается живая сила и техника противника.

Более того, на Купянском направлении уничтожено пять диверсионных групп. Соответственно, можно сделать выводы, что мы будет возвращать Купянск. Здесь иного быть не может.

РИА «Новости»

Денацификация идет полным ходом

На Краснолиманском направлении мы тоже видим успешные действия. Судя по обстановке, ВСУ загоняют в угол. Буквально недавно гремели новости о Соледаре и пригородах Артемовска.

То есть мы перемалываем украинские вооруженные силы. И то, что представитель Минобороны Игорь Конашенков каждый день озвучивает число уничтоженных украинских военных, говорит о денацификации.

Заслуги ЧВК «Вагнер»

Возможно, и мороз нам помогает. Говорят о скором наступлении оттепели, но, судя по всему, это не остановит Вооруженные силы России. Стоит отметить помощь бойцов ЧВК «Вагнер». «Вагнеровцы» — на острие огня. Их штурмовики показали великолепные результаты как в Соледаре, так и под Бахмутом.

Пощады не будет

Думаю, конец января — начало февраля покажет нам реальное и окончательное положение украинских военных. Чувствуется, что в Соледаре, что в Артемовске они будут уничтожены до последнего — без гуманитарных коридоров, о которых распространялись некоторые Telegram-каналы.

Пощады не будет. Им раньше была дана возможность сдаться в плен. Сейчас ни подразделения ЧВК «Вагнер», ни подразделения Рамзана Кадырова «Ахмат», ни подразделения иных частей ВС России не намерены никого выпускать из намечающегося окружения.