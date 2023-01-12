Спецоперация 12 января 2023, 16:46 ВСУ потеряли около 70 бойцов за сутки на Донецком направлении Минобороны сообщило об успешных наступательных действиях ВС России на Донецком направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы России продолжают успешные наступательные действия на Донецком направлении. Об этом в четверг, 12 января, сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Также Вооруженные силы Украины потеряли один танк, три боевые бронемашины и четыре автомобиля.

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На Южнодонецком направлении российские силы ударили по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Пречистовка в ДНР. В ходе боев уничтожены до 30 человек украинского личного состава, две боевые бронемашины и три авто.

Подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский сообщал, что бойцы ВСУ продолжают сопротивление в некоторых частях Соледара. Но западная часть территории уже находится под полным контролем российской армии. 11 января глава «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал об освобождении Соледара. Он отметил, что там ведется зачистка киевских националистов.