Спецоперация 24 января 2024, 13:36 Сирены тревоги прозвучали по всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сигналы воздушной тревоги раздались по всей территории Украины. Об этом сообщил сайт карты воздушных тревог. На ней красным цветом окрасились все регионы страны.

Сирены также прозвучали на подконтрольных ВСУ территориях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Реклама

Воздушную тревогу объявляли утром в Днепропетровской и Николаевской областях, проинформировал RT. По всей территории страны системы оповещения также сработали 23 января.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в регионе. Он призвал жителей не выходить на улицу и не подходить к окнам. Губернатор также посоветовал белгородцам укрыться в помещениях со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Жители города, находящиеся вне дома, также могли спуститься в укрытие.

Оповещения о ракетной опасности до этого прозвучали 19 января в Курске, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.