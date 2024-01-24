Важное 24 января 2024, 11:16 Ракетную опасность объявили в Белгороде Губернатор Гладков: в Белгороде объявили ракетную опасность РИА «Новости»

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В Белгороде запустили оповещения о ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он посоветовал тем, кто находится дома, не подходить к окнам.

Укрыться лучше в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

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Тем, кого ракетная опасность настигла на улице, стоит спуститься в укрытие или другое безопасное место, добавил глава Белгородской области.

В небе над белгородским селом Ближнее засекли украинский беспилотник самолетного типа. Его сбила система противовоздушной обороны. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ регулярно совершают атаки на Белгородскую область. Накануне, 23 января, система ПВО сбила воздушную цель в селе Тимоново Валуйского городского округа. В тот же день украинские боевики атаковали село Терезовка Шебекинского округа с помощью дрона-камикадзе. Повреждения получили частный дом и два автомобиля. Еще один частный дом пострадал в результате вечерней атаки на хутор Лозовая Рудка.