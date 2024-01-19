Происшествия 19 января 2024, 21:03 Жителей Курска предупредили о ракетной опасности Старовойт: оповещение о ракетной опасности запустили в Курске РИА «Новости»

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В Курске запустили систему оповещения о ракетной опасности. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — предупредил он.

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Также губернатор отметил, что всем, кто сейчас находится на улице, нужно уйти в безопасное место.

Украинские военные накануне нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по селу Свердликово Суджанского района Курской области. Старовойт уточнял, что пострадавших нет.

В понедельник, 15 января, стало известно о ликвидации трех украинских боеприпасов из ракетного комплекса «Точка-У» в небе над Курской областью.

Утром 18 января режим ракетной опасности вводили на 20 минут в Белгороде. В конце декабря — начале января ВСУ несколько раз обстреляли центр города. Жертвами атаки стали стали 25 человек и более 100 пострадали.