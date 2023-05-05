Спецоперация 05 мая 2023, 15:46 Штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска Минобороны России: штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В районе населенного пункта Часов Яр ДНР российские войска уничтожили мост, по которому ВСУ пытались перевезти боеприпасы и перебросить резервы в Артемовск. Возле Краматорска и Авдеевке военные уничтожили два склада боеприпасов.

Реклама

В Минобороны РФ также сообщали, что расчет беспилотного летательного аппарата обнаружил группу боевиков, которые засели в полуразрушенном доме в частной застройке.

«Мирные жители уже давно покинули его, а укронацисты переоборудовали здание в хорошо укреплённый опорный пункт», — передали в ведомстве.

Экипаж танка уничтожил цель. Боевики не успели покинуть укрытие и остались под завалами здания.

ЧВК «Вагнер» объявила об уходеиз Артемовска 10 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что знает об этом. Позиции в населенном пункте полностью передадут подразделениям Министерства обороны, «вагнеровцев» переведут в тыловые лагеря. В конце апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о дефиците снарядов.