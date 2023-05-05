Важное 05 мая 2023, 11:11 ЧВК «Вагнер» объявила об уходе из Артемовска Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин анонсировал уход бойцов из Артемовска 10 мая РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что планирует вывести свои подразделения из Артемовска 10 мая. Пригожин опубликовал официальное обращение к начальнику Генштаба, министру обороны, Верховному главнокомандующему и россиянам.

«С 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК в тыловые лагеря, чтобы зализать раны», — сообщил он.

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При отсутствии боеприпасов бойцы обречены на бессмысленную гибель, подчеркнул Евгений Пригожин.

Ранее, в конце апреля, он уже констатировал дефицит снарядов у ЧВК «Вагнер» и предупреждал, что их может хватить лишь на считанные дни. Пригожин не скрывал, что из-за этого число жертв среди «вагнеровцев» увеличивается и, возможно, придется вывести из Артемовска часть подразделений, чтобы спасти людям жизни.

К слову, запасы боеприпасов ВСУ тоже истощаются из-за регулярных ударов ВС России по их складам. Очевидно, что контрнаступление, на которое Украина, скорее всего, вынуждена будет пойти под влиянием своих западных «хозяев», обречено на провал.