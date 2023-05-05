05 мая 2023, 11:11
ЧВК «Вагнер» объявила об уходе из Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин анонсировал уход бойцов из Артемовска 10 мая
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что планирует вывести свои подразделения из Артемовска 10 мая. Пригожин опубликовал официальное обращение к начальнику Генштаба, министру обороны, Верховному главнокомандующему и россиянам.
«С 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК в тыловые лагеря, чтобы зализать раны», — сообщил он.
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При отсутствии боеприпасов бойцы обречены на бессмысленную гибель, подчеркнул Евгений Пригожин.
Ранее, в конце апреля, он уже констатировал дефицит снарядов у ЧВК «Вагнер» и предупреждал, что их может хватить лишь на считанные дни. Пригожин не скрывал, что из-за этого число жертв среди «вагнеровцев» увеличивается и, возможно, придется вывести из Артемовска часть подразделений, чтобы спасти людям жизни.
К слову, запасы боеприпасов ВСУ тоже истощаются из-за регулярных ударов ВС России по их складам. Очевидно, что контрнаступление, на которое Украина, скорее всего, вынуждена будет пойти под влиянием своих западных «хозяев», обречено на провал.
Иосиф Пригожин
Артемовск
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