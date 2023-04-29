Спецоперация 29 апреля 2023, 15:48 Выходить либо оставаться погибать. Пригожин рассказал о дефиците снарядов у ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о нехватке снарядов у штурмующих Артемовск «вагнеровцев» РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжат боевые действия в Артемовске до последнего патрона, но на сегодняшний день снарядов осталось не так много. Запасов может хватить не то что на недели, а на считаные дни, заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову для Telegram-канала WarGonzo.

«Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать», — подчеркнул предприниматель.

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По его словам, вероятнее всего, часть подразделений ЧВК придется вынужденно вывести с этой территории.

Из-за недостатка боеприпасов среди бойцов «Вагнера» значительно возрастает число погибших, указал Пригожин.

Как происходит расчет снарядов на сутки

Он также привел пример расчета расхода боеприпасов для ведения боевых действий. Если речь идет о подавлении взводного опорного пункта противника размером 100 на 100 метров, на один гектар требуется 220 снарядов 122-миллиметрового калибра или 180 снарядов калибра 152 миллиметров.

«И мы берем наш средний унифицированный снаряд. То есть 200 штук на 100 метров — мы его (противника — прим. ред.) подавили. Если его надо уничтожить, [число снарядов] умножается на три. Теперь мы берем 100-метровую длину, 200 снарядов, значит, нам надо на километр две тысячи снарядов в сутки», — пояснил основатель ЧВК.

Предприниматель уточнил, что линия фронта в Артемовске при этом составляет чуть меньше 50 километров.

О контрнаступлении ВСУ

Допустил Пригожин и возможность, что ЧВК прекратит свое существование и уйдет в историю.

«Мы приходим к тому, что ЧВК „Вагнер“ заканчивается. <…> Мы уйдем в историю, ничего страшного», — подчеркнул бизнесмен.

Отдельное внимание он обратил на состояние украинской армии, которая продолжает оказывать сопротивление. По его словам, ВСУ готовы пойти в контрнаступление и готовятся к этому. Вероятнее всего, оно начнется до 15 мая, заключил Пригожин.