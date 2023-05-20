Спецоперация 20 мая 2023, 13:25 Штурмовые отряды продолжили бои на западе Артемовска — Минобороны России Минобороны России: штурмовые отряды продолжили бои на западе Артемовска РИА «Новости»

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Бои за Артемовск продолжились на западе города. Подразделения группы «Юг» прикрыли штурмовые отряды с флангов, сообщил журналистам представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города», — сказал он.

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Подразделения группировки войск «Юг» прикрыли фланги и сдержали действия противника. Армейская и оперативно-тактическая авиация выполнила шесть вылетов, артиллеристы — 73 огневые задачи. Они успешно ударили по Вооруженным силам Украины вблизи Богдановки и Ягодного ДНР.

ВСУ на Артемовском тактическом направлении лишились 95 офицеров и наемников, трех пикапов, по одному танку и бронетранспортеру, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». В целом на Донецком направлении боевые потери украинской армии за сутки составили до 210 военнослужащих.

Игорь Конашенков сообщил также о ликвидации трех групп диверсантов в ДНР, ЛНР и харьковской области, перехвате снарядов РСЗО HIMARS, ракет Storm Shadow, бомбы GBU-32 и 18 беспилотников.