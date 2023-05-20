Спецоперация 20 мая 2023, 13:00 Система ПВО перехватила в зоне спецоперации американскую управляемую авиационную бомбу GBU-32 Минобороны: система ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и Storm Shadow, одну бомбу GBU-32

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В течение суток в зоне спецоперации перехватили дюжину снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и британских крылатых ракет Storm Shadow, а также одну американскую бомбу GBU-32. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об этом журналистам.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — сказал он.

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Одну произведенную в США управляемую авиационную бомбу GBU-32 сбили в зоне проведения спецоперации. Военные остановили 18 беспилотников Вооруженных сил Украины у населенных пунктов Новоандреевка, Верхнеторецкое и Сладкое ДНР, Площанка, Кременная и Новодружеск ЛНР.

Представитель Минобороны добавил, что под Авдеевкой уничтожили два склада боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. На Донецком направлении за сутки потери ВСУ составили до 210 человек.