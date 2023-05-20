20 мая 2023, 12:48
Российские войска уничтожили вблизи Авдеевки два склада боеприпасов
Минобороны: ВС России уничтожили два склада боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ
Подразделения российских войск уничтожили в районе Авдеевки ДНР два склада украинских боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил об этом на брифинге.
Под Авдеевкой обнаружили склады 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Российские войска уничтожили два хранилища боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
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Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки достигли 210 военнослужащих. Украинские подразделения лишились пяти автомобилей, одного танка, самоходной артиллерийской установки Krab из Польши и гаубицы Д-20.
Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды продолжили бои за освобождение западной части Артемовска. Подразделения группировки войск «Юг» прикрывали их с флангов, авиация и артиллерия ударили по подразделениям противника у населенных пунктов ДНР Богдановка и Ягодное.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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