Спецоперация 20 мая 2023, 12:48 Российские войска уничтожили вблизи Авдеевки два склада боеприпасов Минобороны: ВС России уничтожили два склада боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения российских войск уничтожили в районе Авдеевки ДНР два склада украинских боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил об этом на брифинге.

Под Авдеевкой обнаружили склады 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Российские войска уничтожили два хранилища боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Реклама

Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки достигли 210 военнослужащих. Украинские подразделения лишились пяти автомобилей, одного танка, самоходной артиллерийской установки Krab из Польши и гаубицы Д-20.

Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды продолжили бои за освобождение западной части Артемовска. Подразделения группировки войск «Юг» прикрывали их с флангов, авиация и артиллерия ударили по подразделениям противника у населенных пунктов ДНР Богдановка и Ягодное.