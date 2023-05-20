Спецоперация 20 мая 2023, 13:13 Вылазки трех диверсионно-разведывательных групп за сутки пресекли войска России Минобороны сообщило, что ВС России пресекли работу одной ДРГ в Харьковской области Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы России пресекли за сутки действия трех диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил на ежедневном брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Одну группу диверсантов засекли на Купянском направлении возле населенного пункта Кисловка Харьковской области, две другие — на Краснолиманском направлении вблизи Торского ДНР и Кременной ЛНР.

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Авиация и артиллерия группировки войск «Запад» ударила по подразделениям Вооруженных сил Украины около населенного пункта Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка ЛНР. Украинская армия потеряла на Купянском направлении за сутки до 55 бойцов. Российские войска вывели из строя три автомобиля, две боевые бронемашины и одну гаубицу Д-20.

На Краснолиманском направлении боевые потери ВСУ составили свыше 60 бойцов, по две боевые бронемашины и пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Артиллерия и авиация группировки войск «Центр» поразила подразделения у населенных пунктов Кузьмино и Площанка ЛНР.

Российская система ПВО перехватила ракеты Storm Shadow и бомбу GBU-32, а у Авдеевки уничтожили два военных склада.