Спецоперация 15 января 2024, 09:58 Штурм Марьинки репетировали на полигоне в ДНР ВС России отрабатывали штурм Марьинки на копии позиций ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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На полигоне в ДНР создали копию позиций Вооруженных сил Украины и отрепетировали на ней штурм Марьинки, которую освободили в конце декабря. Военнослужащий ВС России с позывным Чивас рассказал об этом журналистам, сообщил RT.

«У нас была сначала разведка: подняли дрон. Все полностью зафиксировали: все их огневые точки, где у них блиндажи, где любой поворот. <…> Это отрабатывалось, это рисовалось на бумаге, потом выкапывалось, а после это все уже тренировалось», — сказал он.

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Военные тщательно изучили позиции противника, создали их точную копию на полигоне и смоделировали штурм. Военнослужащий объяснил, что важно войти в город, заранее зная направление своих действий, чтобы не выяснять, что и где находится.

В назначенный день начался настоящий штурм. Чивас рассказал, как украинские бойцы, увидев противника, пустились в бегство. Когда солдаты ВСУ ушли, российские подразделения зачистили окопы гранатами и продолжили операцию.

Минобороны России 25 декабря объявило об освобождении Марьинки. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это одним из знаковых событий 2023 года.