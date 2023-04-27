Спецоперация 27 апреля 2023, 23:34 Российские войска взяли под огневой контроль все позиции ВСУ в Марьинке Врио главы ДНР Пушилин: все позиции ВСУ в Марьинке находятся под контролем ВС России РИА «Новости»

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Все позиции украинских военнослужащих в Марьинке взяты под огневой контроль российской армии. Об этом временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала.

«Если берем Марьинку, то все позиции противника сейчас под нашим огневым контролем, все видим и стараемся уничтожать представителей вооруженных формирований Украины», — сказал он.

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Ранее Пушилин сообщил, что под контроль взяли более 50% Марьинки, в зоне видимости российской армии находятся почти все позиции ВСУ. По его словам, силы России контролируют 50 из 59 кварталов Марьинки.

Украинские военные предприняли попытку провести контратаку на Угледарском направлении, но российские военные вовремя пресекают любые штурмовые действия противника. По словам Пушилина, наблюдается напряженная ситуация, но ее полностью контролируют ВС России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на Донецком направлении российские силы ликвидировали более 400 украинских военнослужащих и наемников за сутки. Также ВС России сбили самолет Су-24 ВСУ в небе над селом Липовка.