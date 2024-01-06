Спецоперация 06 января 2024, 12:46 Пушилин назвал знаковыми событиями освобождение Соледара, Артемовска и Марьинки Пушилин: полное освобождение ДНР обеспечит безопасность региона РИА «Новости»

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Освобождение российскими войсками в рамках проведения спецоперации Соледара, Артемовска и Марьинки стало знаковым событием 2023 года для Донецкой Народной Республики. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава региона Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что возвращение населенных пунктов и их освобождение от украинских боевиков усилило безопасность республики. Но необходимо решить еще одну важную задачу и вывести российские войска на административные границы бывшей Донецкой области. По словам Пушилина, это окончательно поставит точку в обеспечении безопасности региона от угрожающего киевского режима.

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«Для нас сейчас важно освободить всю Донецкую Народную Республику в рамках тех задач, которые стоят от Верховного главнокомандующего», — заявил Пушилин.

Соледар перешел под контроль российских войск в начале 2023 года. Артемовск освободили от украинских боевиков в мае. Но город остался на границе линии соприкосновения, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Об освобождении Марьинки министр обороны Сергей Шойгу объявил 25 декабря. Он подчеркнул, что это выгнало украинских боевиков с позиций, с которых они вели регулярные обстрелы Донецка, и предоставило российским военным возможность для дальнейшего наступления.