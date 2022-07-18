Офицер Народной Милиции Луганской Народной Республики сообщил, что в лабораториях Северодонецка и Зарубежного, которые оставили ВСУ, нашли штаммы опасных вирусов. Об этом сообщили в ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что США пытаются оправдать работу биолабораторий на Украине. Однако доказательства предоставлены не были. Дипломат подчеркнул, что образцы, найденные в них, указывают на нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия.

Ранее вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев заявил, что в крови украинских военнопленных были найдены вещества, свойственные для «атипичных для украинцев» болезней.