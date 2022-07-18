Лавров уличил США в попытках оправдаться за работу биолабораторий на Украине

США пытаются оправдаться, утверждая, что их работа в биолабораториях на Украине была мирной. Но они не предоставили доказательства, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Известий».

По словам высокопоставленного дипломата, «находки» из военно-биологических лабораторий на освобожденных от ВСУ территорий Донбасса и в прилегающих районах, указывают на нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия.

«Начата процедура получения разъяснений в соответствии с Конвенцией», — добавил Лавров.

В Пентагоне ранее заявили, что последние 20 лет США оказывают помощь 46 украинским структурам в сфере биологии. При этом американские власти утверждают — их целью была поддержка биологической безопасности страны. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эти лаборатории создают дополнительные риски для мира.