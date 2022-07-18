Анализы крови украинских военных показали, что в их организме содержатся вещества, свойственные для «атипичных для украинцев» болезней. Об этом заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев, пишет РИА «Новости».

Забор крови производили у украинских военнослужащих, которые попали в плен. По словам Косачева, содержание некоторых веществ в их организмах в десятки раз превосходит норму, а это значит, что на военных проводили опыты в сфере опасных инфекционных заболеваний.

«При определенных обстоятельствах эти заболевания могли бы распространяться в наступательных целях», — считает Косачев.

На территории Украины находятся биолаборатории, связанные с США. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов ранее заявлял, что часть опытов по изучению опасных вирусов проводилась по заказу Пентагона.

Недавно посол США в Китае Николас Бернс опроверг существование американских лабораторий на Украине, которые подчиняются Пентагону. Однако академик РАН Геннадий Онищенко уличил дипломата во лжи.