23 апреля 2024, 13:23
Шойгу заявил об освобождении Первомайского, Богдановки и Новомихайловки в ДНР
Шойгу заявил о расширении зоны контроля российских войск в ДНР
Российские войска в ходе проведения специальной военной операции освободили села Первомайское, Богдановка и Новомихайловка, а также расширили зону контроля в населенных пунктах Бердычи и Георгиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе выступления на коллегии рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
Он подчеркнул, что российские военные захватили инициативу на всей линии боевого соприкосновения и продолжили работу по выдавливанию противника с занимаемых позиций.
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«Высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», — заявил Шойгу.
Подразделения Южной группировки войск усилили продвижение после освобождения Авдеевки.
Военным понадобилось менее 10 дней, чтобы занять села Первомайское, Богдановка и Новомихайловка. В ходе наступления российские войска нанесли серьезные удары по противнику, который перешел к отступлению.
Минобороны РФ
ДНР
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
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