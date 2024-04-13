Спецоперация 13 апреля 2024, 13:12 Минобороны сообщило об освобождении Первомайского в ДНР Минобороны: ВС России освободили Первомайское на Авдеевском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные освободили село Первомайское в Донецкой Народной Республики на Авдеевском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ самоотверженными и активными действиями освободили населенный пункт в Донецкой Народной Республике», — заявили в ведомстве.

Реклама

Кроме того, за прошлые сутки ВС России отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Противник пытался нанести удары в районах населенных пунктов Ленинское, Бердычи, Красногоровка, Первомайское и Уманское в Донецкой Народной Республике.

Ранее Минобороны на видео показало уничтожение украинского танка в боях на Авдеевском направлении. Технику националистов выявили в лесополосе, после чего нанесли по ней точный удар дроном-беспилотником.