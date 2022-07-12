Школьный агитплакат с «украинскими» Ростовом, Воронежем и Белгородом нашли в Мариуполе

В Мариуполе нашли ноутбук националиста с агитплакатом для школ и детсадов, на котором Ростовская, Воронежская и Белгородская области названы регионами Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тайник с вещами морского пехотинца украинской армии обнаружили на металлургическом комбинате имени Ильича. В нем был ноутбук, на котором хранилась папка «Презентации» с разделом «Для школ и детских садов». Националист хранил агитационный плакат, на котором Ростовская, Воронежская и Белгородская области указаны как части Украины. Коллаж сделали еще до начала спецоперации.

Украинцы присвоили себе не только российские регионы. На других агитматериалах некоторые земли Белоруссии и Польши тоже обозначены украинскими.

Националисты больше месяца занимали металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, прежде чем сбежать на «Азовсталь». Они оставили в промзоне следы своих преступлений. Власти ДНР намерены восстановить предприятие.