Пушилин рассказал о судьбе «Азовстали»

Завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом написало «Донецкое агентство новостей».

В то же время другой мариупольский завод — комбинат имени Ильича — восстановят.

«Завод „Азовсталь“, вернее, то, что от него останется, будет снесен. А второй металлургический гигант Мариуполя — комбинат имени Ильича — будет реконструирован и запущен в эксплуатацию», — сообщил Пушилин.

По его словам, восстановлению не подлежит 60% жилфонда Мариуполя. Разрушенные дома снесут, будут построены новые, рассказал Пушилин. С коммуникациями, по его словам, ситуация «оказалась не такой печальной».

«Специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы на объектах водоснабжения и прочего, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», — заметил глава ДНР.

Оценка разрушений в приморском городе продолжается. Пушилин заверил, что Мариуполь «будет полностью восстановлен».