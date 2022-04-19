УНМ ДНР показала кадры с завода имени Ильича после зачистки от националистов

Мариупольский завод имени Ильича больше месяца был оккупирован ВСУ. УНМ ДНР показала состояние бывшей локации националистов после зачистки территории. Видео с освобожденного металлургического комбината опубликовали в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

На кадрах видно, что территория и помещения завода находятся в плачевном состоянии. Часть зданий сильно пострадала за время оккупации. Также корреспондент Народной милиции республики отметил, что ВСУ оставили много разбитой техники, формы и неиспользованных боеприпасов.

«На освобожденном от украинских боевиков заводе имени Ильича в Мариуполе осталось не только множество разбитой техники и боеприпасов, которые поставляли на Украину западные кураторы», — написали представители УНМ ДНР.

Также ВСУ бросили своих погибших товарищей. Тела не предали земле, а оставили лежать в коридорах завода, частично прикрыв пакетами.

Ранее на территории металлургического комбината обнаружили запрещенный тип боеприпасов. Это патроны, которые при попадании в тело раскрываются, как цветок, и сильно повреждают внутренние органы.