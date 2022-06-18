Сдавшихся в плен Калину и Волыну этапировали в Россию

Сдавшихся в плен в Мариуполе замкомандира «Азова»* Святослава Паламара и командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского этапировали в Россию для проведения следственных мероприятий. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий. Также в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений», — сообщил собеседник агентства.

Заместитель командира «Азова»* Паламар с позывным Калина и командир 36-й бригады морской пехоты Волынский с позывным Волына сдались в плен и вышли из подвалов «Азовстали» 20 мая. Вместе с ними с территории завода вышли около 2,5 тысячи украинских боевиков и иностранных наемников. Только в начале июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что российские военные пленили украинских солдат.

В Россию уже отправлено более тысячи украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе. С ними работают российские правоохранительные органы.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.