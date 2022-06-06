Зеленский признал, что 2,5 тысячи украинских военных с «Азовстали» сдались в плен ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский спустя две недели признал, что в плен российским военным сдались около 2,5 тысячи украинских солдат. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Владимир Зеленский подтвердил, что в плену у россиян находятся около 2,5 тысячи украинских военных с „Азовстали“», — уточнили в издании.

По словам Зеленского, вопросом обмена пленных занимается главное управление разведки Минобороны Украины. Президент уточнил, что на базе ведомства создан специальный объединенный орган.

Последние украинские националисты, которые скрывались на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались российским военным 20 мая. По данным Минобороны РФ, с 16 мая оружие сложили более 2,4 тысячи нацистов и украинских военных — они были заблокированы на территории предприятия в течение месяца.