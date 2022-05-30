Волына рассказал, как украинские нацисты под видом россиян переместились на «Азовсталь»

Бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, больше известный как Волына, сообщил, что колонна его сослуживцев переместилась с завода им. Ильича на «Азовсталь» под маскировкой российской техники. Видео с признательными показаниями экс-командира 36-й бригады опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

«Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику и двигались в направлении „Азовстали“», — сказал Волынский.

Авторы Telegram-канала отметили, что отступление колонны бывшего командира Волыны — комбрига Владимира Баранюка — провалилось. Сам начальник Волынского попал в плен.

Ранее Волына сообщал, что на «Азовстали» были иностранные военнослужащие. Это заявление пленного комбрига ВСУ процитировал RT.

«В составе подразделений Вооруженных сил Украины есть иностранцы», — сказал Волына.