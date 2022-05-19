Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сообщил, что среди покинувших «Азовсталь» представителей украинской армии оказался заместитель командира полка «Азов»* Святослав Паламар с позывным «Калина». Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко сказал, что этот шаг может ускорить освобождение «Азовстали».

Далее — его прямая речь.

Тут могут быть какие-то договоренности об обмене. За него могут дать кого-то из наших. Это вполне может быть. Мы просто чего-то можем не знать. С другой стороны, у националистов в Мариуполе могло ухудшиться положение.

У «Калины» было не очень много вариантов: он мог либо застрелиться, либо выйти и попасть под выстрел, либо сдаться. Если Паламар попадет в плен и его обменяют, он может уехать в Канаду. В этой стране находится самое большое объединение выходцев с Украины. Причем традиционное, еще со времен первой эмиграции 1917 года. Туда же украинцы приезжали в 1941–1945 годах.

В освобожденной Украине ему не выжить. Скорее всего, он подастся за границу.

Однако информацию о сдаче в плен «Калины» нельзя сразу воспринимать как достоверную. Надо проверить, точная она или неточная. Надо дождаться пресс-конференции.

Влияние на националистов

Во время официальных заявлений должен присутствовать и сам Паламар. Это достаточно важно, поскольку в рядах националистов много молодежи. К тому же у «Калины» руки по локоть в крови. Его однозначно будут судить. Если он пошел на то, чтобы сдаться...

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, сдача «Калины» в плен может повлиять и на оставшихся в Мариуполе националистов. Сторонники украинской позиции стали чаще складывать оружие. Поступок «Калины» может ускорить сдачу в плен оставшихся националистов.

Паламар в последнее время был оторван от основной части украинских националистов. Но это не отменяет допрос. С него «снимут» всю старую информацию. Возможно, Паламар сам сделает какое-то заявление по примеру нацистов, которые после завершения Второй мировой войны раскаивались в преступлениях. Сейчас, конечно, он будет большим источником информации для ДНР и России.

Сдача «Калины» — удар по «Азову»*. Его сторонники сейчас все-таки начнут сдаваться. Останется только какая-то небольшая кучка оторванных ребят, которым некуда деваться. Их будет немного, около 30 человек. Они будут биться до последнего патрона. Но таких будет очень мало.

Нельзя забывать о популярности Паламара среди националистов. Это также может ускорить сдачу сторонников и участников нацбатов в плен. Это одиозная фигура. У него было много выступлений. Я думаю, что сейчас эту тему будут раскручивать.

Это хороший шаг к окончанию азовской эпопеи. Потому что как только она закончится, все те войска, которые стоят в окружении, будут ждать до последнего. Президент России Владимир Путин же сказал, что над «Азовсталью» муха не должна пролететь. Захват «Калины» просто ускоряет процесс сдачи последних националистов.

«Калина» должен будет сделать какие-то заявления. Если это получится, он будет призывать к тому, чтобы сопротивления не было и чтобы все сдавались. Должна будет наступить какая-то критическая точка, после которой националисты будут сдаваться большими группами.

Кроме того, оставшиеся в Мариуполе националисты, скорее всего, не имеют контактов с внешним миром. Они находятся в низине, а оттуда сложно настроить телефон или Интернет.

Тайны «Азовстали»

После окончательного освобождения «Азовстали» от националистов территорию завода внимательно изучат. В помещениях комбината могут найти много информации о националистах. Очень много интересного выяснится.

На территории «Азовстали» может остаться информация о биолабораториях и действиях нацбатов. Ее могут оставить в виде документов. Подобные файлы уже находили в Мариуполе.

Нет достоверной информации, есть ли на территории «Азовстали» офицеры НАТО, которые могут сидеть до упора.

Планы спецоперации

После полного освобождения «Азовстали» текущие «караульные» войска могут отправить в зону так называемой «Донецкой дуги». Там развернулось «самое интересное». В этой зоне спецоперации произойдет проламывание обороны. Решительные действия в этом регионе важны, поскольку именно туда ВСУ отправляет основной состав живой силы. После пролома обороны защитники интересов Донбасса могут пойти дальше, в Запорожье.

На Запорожье вторая линия обороны, которую копает украинская армия. Но это уже слабая линия обороны. Там особых проблем больших не будет. Если «падет» Запорожье, то и остальные города Украины сдадутся сами. Это сохранит силы и возможности защитников интересов Донбасса.

Поэтому сейчас становится понятно, почему наши не штурмуют, допустим Харьков, Одессу и Николаев. Потому что если защитники интересов Донбасса уйдут за Запорожье, эти города сами сдадутся. И сдача таких одиозных людей, как «Калина», ускоряют этот процесс.

Национализм украинцев

Националисты понимают, что их ждет. Но у них очень измененное сознание. Они живут в мире мифов. В основе их мировоззрения — мысли о древних истоках Украины. Великая древняя Украина — это ложь. Он везде создали мифы, они переписали историю. Они создали то, что делали немцы.

Источник фото: РИА «Новости»

Подобное мышление наблюдалось еще во времена Советского Союза. Есть личную история, которая чуть не закончилась поножовщиной из-за русской речи. Это произошло в 1986 году. Сейчас подобные факты начинают попадать в общий доступ. К тому же, в советской Украине были русофобские пословицы и анекдоты.

Также начинает появляться информация, что в СССР националистов пересажали. У них сроки были под 15 -20 лет после судов. Таких людей выпустили во времена правления Никиты Хрущева. Их дела сжигали, а имущество и должности возвращали. Не стоит забывать, что именно Хрущев отдал Крым Украине.

Однако победы России в зоне спецоперации раз за разом ломают эту идеологию.



*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.