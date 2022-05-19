Сдача националиста «Калины» — мощный удар по «Азову»
Военный журналист Борзенко сказал, что, задержание «Калины» стало важным шагом в ходе спецоперации
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сообщил, что среди покинувших «Азовсталь» представителей украинской армии оказался заместитель командира полка «Азов»* Святослав Паламар с позывным «Калина». Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко сказал, что этот шаг может ускорить освобождение «Азовстали».
Далее — его прямая речь.
Тут могут быть какие-то договоренности об обмене. За него могут дать кого-то из наших. Это вполне может быть. Мы просто чего-то можем не знать. С другой стороны, у националистов в Мариуполе могло ухудшиться положение.
У «Калины» было не очень много вариантов: он мог либо застрелиться, либо выйти и попасть под выстрел, либо сдаться. Если Паламар попадет в плен и его обменяют, он может уехать в Канаду. В этой стране находится самое большое объединение выходцев с Украины. Причем традиционное, еще со времен первой эмиграции 1917 года. Туда же украинцы приезжали в 1941–1945 годах.
В освобожденной Украине ему не выжить. Скорее всего, он подастся за границу.
Однако информацию о сдаче в плен «Калины» нельзя сразу воспринимать как достоверную. Надо проверить, точная она или неточная. Надо дождаться пресс-конференции.
Влияние на националистов
Во время официальных заявлений должен присутствовать и сам Паламар. Это достаточно важно, поскольку в рядах националистов много молодежи. К тому же у «Калины» руки по локоть в крови. Его однозначно будут судить. Если он пошел на то, чтобы сдаться...
Кроме того, сдача «Калины» в плен может повлиять и на оставшихся в Мариуполе националистов. Сторонники украинской позиции стали чаще складывать оружие. Поступок «Калины» может ускорить сдачу в плен оставшихся националистов.
Паламар в последнее время был оторван от основной части украинских националистов. Но это не отменяет допрос. С него «снимут» всю старую информацию. Возможно, Паламар сам сделает какое-то заявление по примеру нацистов, которые после завершения Второй мировой войны раскаивались в преступлениях. Сейчас, конечно, он будет большим источником информации для ДНР и России.
Сдача «Калины» — удар по «Азову»*. Его сторонники сейчас все-таки начнут сдаваться. Останется только какая-то небольшая кучка оторванных ребят, которым некуда деваться. Их будет немного, около 30 человек. Они будут биться до последнего патрона. Но таких будет очень мало.
Нельзя забывать о популярности Паламара среди националистов. Это также может ускорить сдачу сторонников и участников нацбатов в плен. Это одиозная фигура. У него было много выступлений. Я думаю, что сейчас эту тему будут раскручивать.
Это хороший шаг к окончанию азовской эпопеи. Потому что как только она закончится, все те войска, которые стоят в окружении, будут ждать до последнего. Президент России Владимир Путин же сказал, что над «Азовсталью» муха не должна пролететь. Захват «Калины» просто ускоряет процесс сдачи последних националистов.
«Калина» должен будет сделать какие-то заявления. Если это получится, он будет призывать к тому, чтобы сопротивления не было и чтобы все сдавались. Должна будет наступить какая-то критическая точка, после которой националисты будут сдаваться большими группами.
Кроме того, оставшиеся в Мариуполе националисты, скорее всего, не имеют контактов с внешним миром. Они находятся в низине, а оттуда сложно настроить телефон или Интернет.
Тайны «Азовстали»
После окончательного освобождения «Азовстали» от националистов территорию завода внимательно изучат. В помещениях комбината могут найти много информации о националистах. Очень много интересного выяснится.
На территории «Азовстали» может остаться информация о биолабораториях и действиях нацбатов. Ее могут оставить в виде документов. Подобные файлы уже находили в Мариуполе.
Нет достоверной информации, есть ли на территории «Азовстали» офицеры НАТО, которые могут сидеть до упора.
Планы спецоперации
После полного освобождения «Азовстали» текущие «караульные» войска могут отправить в зону так называемой «Донецкой дуги». Там развернулось «самое интересное». В этой зоне спецоперации произойдет проламывание обороны. Решительные действия в этом регионе важны, поскольку именно туда ВСУ отправляет основной состав живой силы. После пролома обороны защитники интересов Донбасса могут пойти дальше, в Запорожье.
На Запорожье вторая линия обороны, которую копает украинская армия. Но это уже слабая линия обороны. Там особых проблем больших не будет. Если «падет» Запорожье, то и остальные города Украины сдадутся сами. Это сохранит силы и возможности защитников интересов Донбасса.
Поэтому сейчас становится понятно, почему наши не штурмуют, допустим Харьков, Одессу и Николаев. Потому что если защитники интересов Донбасса уйдут за Запорожье, эти города сами сдадутся. И сдача таких одиозных людей, как «Калина», ускоряют этот процесс.
Национализм украинцев
Националисты понимают, что их ждет. Но у них очень измененное сознание. Они живут в мире мифов. В основе их мировоззрения — мысли о древних истоках Украины. Великая древняя Украина — это ложь. Он везде создали мифы, они переписали историю. Они создали то, что делали немцы.
Подобное мышление наблюдалось еще во времена Советского Союза. Есть личную история, которая чуть не закончилась поножовщиной из-за русской речи. Это произошло в 1986 году. Сейчас подобные факты начинают попадать в общий доступ. К тому же, в советской Украине были русофобские пословицы и анекдоты.
Также начинает появляться информация, что в СССР националистов пересажали. У них сроки были под 15 -20 лет после судов. Таких людей выпустили во времена правления Никиты Хрущева. Их дела сжигали, а имущество и должности возвращали. Не стоит забывать, что именно Хрущев отдал Крым Украине.
Однако победы России в зоне спецоперации раз за разом ломают эту идеологию.
*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.