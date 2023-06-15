Власть 15 июня 2023, 20:29 Песков объяснил, зачем России нужна санитарная зона на Украине Представитель Кремля Песков: санитарная зона нужна для защиты россиян от обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ продолжают обстрелы мирных жителей РФ, их домов и социальных объектов, поскольку получают дальнобойные вооружения от Запада. Россия при таком раскладе дел должна будет отодвинуть военную инфраструктуру киевского режима на безопасные расстояния. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Так он прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны на территории Украины. Представитель Кремля уточнил, что ВСУ ведут обстрелы с подконтрольной украинским властям территории.

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«Чтобы обеспечить безопасность, по мере того как у киевского режима появляются более сложные и более дальнобойные вооружения, придется, соответственно, эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — объяснил он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что санитарная зона должна проходить по границам Львова. Только в этом случае она будет защищать страну, заметил политик.