14 июня 2023, 10:07
Санитарная зона на Украине должна проходить по границам Львова — Медведев
Зампред Совбеза Медведев: будущая санзона на Украине должна проходить по границам Львова
Возможная будущая санитарная зона на Украине, чтобы быть реальной защитой для России, должна проходить по границам Львова. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем в Telegram-канале.
Медведев напомнил, что накануне, 13 июня, российский президент Владимир Путин сказал, что необходимо создать демилитаризованную зону для безопасности страны.
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«С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова», — написал зампред Совбеза.
По его мнению, это будут новые безопасные границы — то, что раньше называли «страна 404».
Название «страна 404» произошло от термина «ошибка 404» или Not Found («не найдено»), что является намеком на несостоятельность Украины в качестве независимого государства. Жители страны не могут обнаружить поддержки государства, на которую имеют полное право.
Ранее Медведев говорил, что Украина и Запад готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Однако он напомнил, что ошибки украинского президента Владимира Зеленского и разочарование западных покровителей могут стоить ему жизни. Поэтому киевский режим отправляет тысячи людей на гибель, утраивая контрнаступление на радость США и их союзникам.
Дмитрий Медведев
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