Спецоперация 14 июня 2023, 10:07 Санитарная зона на Украине должна проходить по границам Львова — Медведев Зампред Совбеза Медведев: будущая санзона на Украине должна проходить по границам Львова Unsplash

Читать 360tv в

Возможная будущая санитарная зона на Украине, чтобы быть реальной защитой для России, должна проходить по границам Львова. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем в Telegram-канале.

Медведев напомнил, что накануне, 13 июня, российский президент Владимир Путин сказал, что необходимо создать демилитаризованную зону для безопасности страны.

Реклама

«С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова», — написал зампред Совбеза.

По его мнению, это будут новые безопасные границы — то, что раньше называли «страна 404».

Название «страна 404» произошло от термина «ошибка 404» или Not Found («не найдено»), что является намеком на несостоятельность Украины в качестве независимого государства. Жители страны не могут обнаружить поддержки государства, на которую имеют полное право.

Ранее Медведев говорил, что Украина и Запад готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Однако он напомнил, что ошибки украинского президента Владимира Зеленского и разочарование западных покровителей могут стоить ему жизни. Поэтому киевский режим отправляет тысячи людей на гибель, утраивая контрнаступление на радость США и их союзникам.