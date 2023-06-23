Спецоперация 23 июня 2023, 14:26 Российские войска уничтожили склад боеприпасов в ДНР Минобороны: российские подразделения уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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ВС России уничтожили склад боеприпасов 118-Й бригады территориальной обороны в районе Часова Яра в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожили склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны», — уточнили в ведомстве.

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Противник потерял более 90 солдат, три пикапа, две бронемашины и две гаубицы.

На Донецком направлении бойцы группировки «Южная» также отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка.

Ранее российские военные взорвали склад боеприпасов украинских националистов в окрестностях села Щербиновка в ДНР. По словам главы пресс-центра группировки войск «Восток» ВС России Вадима Астафьева, наши бойцы еще уничтожили пункт размещения 110-й мехбригады ВСУ в Авдеевке и радиолокационную станцию в районе Миньковки.