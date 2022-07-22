Ростех собрал отзывы военных о машине «Земледелие»

Машины дистанционного минирования «Земледелие» хорошо проявили себя в условиях конфликта высокой интенсивности. Об этом Ростеху рассказали военные, которые применяют их в ходе спецоперации на Украине, сообщил ТАСС.

Госкорпорация показала журналистам образцы наземной техники, которую серийно поставляет российской армии. Среди них — боевая машина поддержки танков «Терминатор», оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-90М «Прорыв», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и машины дистанционного минирования «Земледелие».

«Машины хорошо проявили себя в условиях конфликта высокой интенсивности, демонстрируют надежность и боевую эффективность. Мы внимательно анализируем результаты применения, а также получаем обратную связь от военных», — рассказали в Ростехе.

СМИ ранее рассказали о преимуществах применения боевой машины поддержки танков «Терминатор», сообщил «Царьград». Благодаря большему обзору и высокой скорости наведения его используют в боях против пехоты.