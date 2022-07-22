Боевые машины поддержки танков «Терминатор» применили в боях с пехотой Украины

Российские военные испытали в ходе спецоперации на Украине боевые машины поддержки танков «Терминатор». Техника подтвердила высокую боевую устойчивость, сообщил РИА «Новости» информированный источник.

«На сегодня БМПТ „Терминатор“ применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость», — сказал он.

Боевые машины поддержки танков «Терминатор» приняли на вооружение в 2018 году. Российские военные уже использовали их в Сирии. Они имеют многоканальный комплекс вооружения и ведут огонь по четырем-пяти целям одновременно.

«Терминатор» защищен от ударов сильнее, чем основные танки российской армии, имеет лучший обзор и быстрее наводит орудие. Эти возможности, по словам источника агентства, оказались полезными в боях против пехоты в городских условиях, когда огонь ведут с неожиданных ракурсов, даже сверху. БМПТ быстро реагирует и подавляет угрозу.