Минобороны показало кадры боевого применения «Солнцепека»

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа (ЗВО) при уничтожении укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций Вооруженных сил Украины в рамках специальной операции.

Тяжелая огнеметная техника предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций при наступлении и обороне, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

Высокая точность залповой стрельбы ТОС-1А обеспечивается за счет прямого прицеливания установки непосредственно на цель при ближней стрельбе, а также за счет автоматизированного наведения на цель при дальней стрельбе на несколько километров

Противник поражается осколками снарядов и сопровождающейся высокой температурой и повышенным давлением. Контроль и корректировку целей ведут беспилотники, передающие результаты поражения в командный пункт в режиме реального времени.

После выполнения боевой задачи экипажи ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и перезаряжают установки.

Зарядный пакет установки содержит 24 термобарических снаряда, которые способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. По словам специалистов, от удара «Солнцепека» не спасают ни окопы, ни блиндажи. Система может наводиться на цель, удаленную от нее на расстоянии в шесть километров. Кроме того, техника активно используется для работы в ночное время.